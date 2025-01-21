Кабмин выделит еще 5 млрд на новые дома для жителей белгородского приграничья

Правительство России решило выделить еще почти 5 млрд руб. на покупку нового жилья для 936 семей из белгородского приграничья. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, поддержка положена гражданам, чьи дома были разрушены в ходе обстрелов, и тем, кто отселен из закрытых населенных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным облправительства, к концу 2024 года на спецсчета белгородских семей, утративших жилье в результате обстрелов ВСУ, было направлено 15,1 млрд руб. На сегодня компенсацию получили 2 807 семей, 2 141 из них вручили ключи от новой жилплощади.

На прошлой неделе кабмин решил направить Белгородской области более 240 млн руб. на выплаты жителям региона, пострадавшим от атак ВСУ. Большая часть средств предусмотрена на поддержку граждан, утративших имущество первой необходимости.

Алина Морозова