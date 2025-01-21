На атакованной БПЛА нефтебазе в Воронежской области ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение на дважды атакованной БПЛА нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пожарные ликвидировали и «старые», и новые очаги возгорания.

«К вечеру 20 января оставалось потушить возгорание на единственном участке. Однако был нанесен повторный удар, который привел к новым очагам. Благодаря своевременному оповещению пострадавших не было»,— рассказал глава региона.

Лискинская нефтебаза загорелась в результате атаки дронов поздним вечером 15 января. По данным Александра Гусева к утру 16 января, в ликвидации пожара участвовали «десятки единиц техники» и два пожарных поезда. 17 января стало известно, что в муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации «для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА».

По информации губернатора на 18 января, площадь пожара сократилась: «Часть пожарных из других регионов вместе с техникой уже убывает в места постоянной дислокации». По словам главы региона, огонь также тушили московские, липецкие и тамбовские спасатели.

Утром 20 января Александр Гусев сообщил, что на отдельных участках возгорание было ликвидировано, а на других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась.

Подробнее об атаке — в публикации «Ъ-Черноземье» «Пожар после налета».

Алина Морозова