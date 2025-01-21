Мирный житель получил слепое ранение живота при обстреле белгородского села

В результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области пострадал мирный житель. Он получил слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В дальнейшем пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода. Его транспортное средство повреждено. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Сегодня утром господин Гладков сообщил, что на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное в Белгородском районе дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадала семейная пара, которую доставили в Октябрьскую райбольницу.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева