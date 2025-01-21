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Два белгородца получили ранения во время атаки дрона на автомобиль

В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное украинский дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадала семейная пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил множественные осколочные ранения ног, его состояние оценивается как тяжелое. У его супруги осколочное ранение руки. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую районную больницу, после оказания первой медицинской помощь они направлены в Белгород в городскую больницу №2.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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Александр Прытков

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