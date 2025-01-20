ФАС пошла за добавкой

Антимонопольная служба проводит проверку заявления малого технологического предприятия ООО НТЦ «Химинвест». В сентябре 2024 года оно подало заявку на грантовый конкурс Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) с проектом экологически чистых кормовых добавок для коров на основе отходов лесной промышленности. Компания претендовала на грант в 5 млн рублей, однако в число победителей проект химинвеста не вошел, так как эксперт НОЦ посчитал, что технология «не яляется прорывной». В компании решили, что оценка проекта была проведена специалистом с недостаточной квалификацией и обратились с жалобой на организаторов конкурса в прокуратуру и ФАС. В НОЦ и областном правительстве с доводами заявителя не согласны, считая, что конкурс 2024 года по финансированию научно-технических проектов был проведен правильно.

Гендиректор НТЦ «Химинвест» Василий Короткий не согласен с экспертной оценкой заявки компании

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородское управление ФАС до 17 февраля продлило проверку по заявлению ООО НТЦ «Химинвест», сообщили в управлении. Малая технологическая компания, включенная в соответствующий реестр Минэкономразвития, пожаловалась на условия проведения в октябре 2024 года конкурса НОЦ по отбору и финансированию научно-технических проектов.

Как рассказал «Ъ-Приволжье» гендиректор НТЦ «Химинвест» Василий Короткий, его компания участвовала в этом конкурсе с проектом разработки и внедрения кормовых добавок с антиоксидантным статусом. Они улучшают обмен веществ крупного рогатого скота, повышают его иммунитет и продолжительность жизни, а также положительно влияют на качество молока. Добавки изготавливаются с помощью экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий переработки лесных отходов, рассказал господин Короткий.

ООО НТЦ «Химинвест» претендовало на грант в размере 5 млн руб., однако в число победителей конкурса НОЦ этот проект не вошел.

Привлеченный организаторами эксперт из Нижегородского государственного бизнес-инкубатора рекомендовал не поддерживать этот проект. Он посчитал, что технология «не является прорывной», на рынке есть образцы аналогичных кормовых добавок, а бизнес-модель проекта недостаточно проработана.

По словам Василия Короткого, эти выводы его возмутили. «Экспертизу проектов проводил один человек с экономическим образованием, который вообще не является специалистом в области сельского хозяйства. В экспертной комиссии должно присутствовать не меньше трех экспертов для правильной оценки. Мы уже патенты получили на эти кормовые добавки», — сообщил он. Свой проект и отказное заключение по нему он послал для независимой оценки в Самарский аграрный университет.

Ученые университета отметили инновационность продукции, которую разработал «Химинвест». «Авторы предлагают использовать продукты переработки леса, который занимает 53% территории Нижегородской области. Причем эти продукты (хвоя, уголь) не используются человеком, просто выбрасываются. На наш взгляд, было проведено достаточно предварительных исследований в различных регионах страны: опубликовано более десяти научных работ, получено семь патентов на изобретения, защищена докторская диссертация по данной разработке. В связи с этим научно-технический задел проекта можно оценить максимально высоко», — отметили в рецензии два профессора Самарского ГАУ. Они усомнились в объективности экспертизы НОЦ, считая, что низкая балльная оценка проекта по ряду критериев необоснованна.

После этого НТЦ «Химинвест» пожаловался в правительство РФ, прокуратуру и ФАС. По мнению Василия Короткого, проведенный конкурс нарушил принципы конкуренции.

Компания попросила органы власти проверить правовую базу для конкурса, квалификацию экспертов НОЦ из аффилированных госучреждений и правомерность расходования федеральных бюджетных средств, выделенных нижегородскому центру в 2024 году.

Организаторы конкурса с претензиями разработчика кормовых добавок не согласны. Они сообщили, что на федеральном и региональном уровнях нормативно не определен порядок проведения конкурсов на финансирование научно-технологических проектов. Поэтому в НОЦ самостоятельно определили конкурсный формат, «позволяющий произвести объективный отбор научных проектов, требующих финансовой поддержки».

В научном центре считают, что их положение о конкурсе соответствует законодательству, как и выбор бизнес-инкубатора в качестве экспертной организации: учреждение имеет в своем штате как минимум одного специалиста, обладающего специальными познаниями, опытом и квалификацией. «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор является управляющей компанией технопарка в сфере высоких технологий „Анкудиновка“, осуществляющего содействие в развитии малого и среднего предпринимательства Нижегородской области. Данные компетенции подтверждены, в том числе, на федеральном уровне — „Анкудиновка“ является региональным представительством Фонда содействия инновациям РФ и Фонда „Сколково“», — сообщили в НОЦ.

Курирующий промышленность и науку заместитель губернатора Андрей Саносян также придерживается мнения, что в НОЦ объективно оценили заявки участников. Он отметил, что НТЦ «Химинвест» был ознакомлен с условиями конкурса и согласился с ними на этапе подачи заявки.

Эксперт по закупкам Александр Кулаков подчеркнул, что НОЦ является автономной некоммерческой организацией (АНО), ежегодно получающей бюджетные субсидии на свою деятельность, в том числе связанную с проводимым конкурсом. «По разъяснению ФАС России, с 1 января 2025 года закупки АНО должны проводиться в рамках ФЗ-44 о контрактной системе в сфере закупок. Но и прошлогодние расходы НОЦ на проведение конкурса проверить тоже будет не лишним. Самодеятельности при обращении с бюджетными средствами быть не должно», — полагает Александр Кулаков.

Прогнозировать возможный исход разбирательства эксперт пока не стал из-за нехватки исходных данных.

Роман Кряжев