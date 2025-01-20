Аттестация на коррупцию

Бывшему начальнику отдела по надзору за теплоснабжением Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николаю Маркину начали зачитывать обвинение из десяти эпизодов получения взяток. По версии следствия, деньги ему и инспектору службы передавали сотрудники предприятий за ускоренное прохождение аттестации работников. Кроме того, вместе с коллегами и вышестоящим руководителем обвиняемый организовал систему поборов с учебных центров и колледжей за успешную проверку знаний. Николай Маркин признал вину лишь по эпизодам со взятками, полученными им лично. Состав преступлений с участием его бывших коллег квалифицирован неверно, полагает защита.

Николай Маркин частично признал вину в коррупции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде началось разбирательство по уголовному делу в отношении экс-начальника отдела по надзору за энергоустановками, в сфере теплоснабжения и котлонадзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николая Маркина. Ему инкриминировали десять эпизодов получения взяток от представителей разных предприятий, колледжа и учебного центра.

В понедельник, 20 января, группа гособвинителей поочередно зачитала половину эпизодов по разным частям ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Из оглашенного в суде обвинительного заключения следовало, что Николай Маркин брал взятки лично и в составе организованной преступной группы из коллег по Ростехнадзору за ускоренную и успешную аттестацию специалистов и работников в области промышленной безопасности и энергетики, для их допуска к работам и «общее покровительство». Он в 2021–2022 годах являлся одним из руководителей отраслевой и территориальной аттестационной комиссии управления Ростехнадзора.

Первый инкриминируемый Николаю Маркину эпизод касался получения взятки от главного специалиста технического отдела нижегородского филиала Первой грузовой компании (ПГК) господина Лаптева. Согласно фабуле дела, его могли наказать за привлечение семи сотрудников организации к работе без обучения и проверки знаний охраны труда по ст. 5.27.1 КоАП РФ. Чтобы избежать наказания, он за взятку решил организовать тестирование в кратчайшие сроки и обеспечить положительный результат через своего знакомого Николая Маркина. В марте 2022 года он предложил ему коррупционную сделку, и тот согласился, попросив заплатить по 2 тыс. руб. за каждого аттестуемого сотрудника ПГК. В итоге за 14 тыс. руб. подсудимый обеспечил личный прием их заявлений без очереди и успешную сдачу тестов. Также он самостоятельно определил состав комиссии, которую возглавила его подчиненная, ничего не знавшая о преступных планах начальника. После экзамена представитель ПГУ отдал деньги Николаю Маркову в его служебном кабинете в офисе на Гребешковском откосе.

Другой эпизод также связан с господином Лаптевым, который, полагает обвинение, решил аттестовать по промбезопасности аналогичным образом еще нескольких сотрудников ПГК. Он заплатил Николаю Маркину еще 24 тыс. руб., которые тот разделил с инспектором в Дзержинске Сергеем Девяткиным. Последнего в июне 2024 года суд оштрафовал на 800 тыс. руб. за взятку от представителя ООО «Интерсинтез», просившего трем сотрудникам компании при аттестации. Еще 18 тыс. руб. Девяткин и Маркин получили от представителя Волго-Вятского управления Центробанка за аттестацию двух работников для работы с тепловыми установками в мае 2022 года.

Обвинение полагает, что в других эпизодах принимали участие бывший заместитель руководителя Волжско-Окского Ростехнадзора Денис Шакиров и Сергей Кульков, заместитель Николая Маркина.

По данным следствия, в 2021–2022 годах втроем они организовали схему получения взяток в составе преступной группы с руководством учебных центров за ускоренную аттестацию. По одному из эпизодов директор Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления Юрий Комиссаров передал предполагаемым подельникам 1,5 млн руб. Эти деньги позволили не только быстрее сдать экзамены, но и обучать больше выпускников по программам подготовки, полагает обвинение. По другому эпизоду директор кстовского инновационного консалтингового центра «Кадры» Наталья Ильина перечислила фигурантам 891 тыс. руб. под видом оказания услуг через близких к сотрудникам Ростехнадзора компании и предпринимателей. Некоторые коммерсанты, например ИП Решетников, не догадывались о коррупционной схеме, проводя платежи через свои реквизиты как гражданско-правовые сделки.

Всего, по данным следствия, Николай Маркин с подельниками получили 15 млн руб. незаконного вознаграждения. В учебных центрах сотрудники Ростехнадзора не только успешно принимали экзамены, но и разрешали пользоваться интернетом во время аттестации и сами подсказывали аттестуемым правильные ответы.

Николай Маркин не стал комментировать «Ъ-Приволжье» обвинения во взяточничестве. Его защита отметила, что доверитель признал вину лишь по части эпизодов, тогда как инкриминируемые взятки в эпизодах с подельниками следует квалифицировать по иным составам, например как посредничество. Оглашать обвинение бывшему работнику Ростехнадзора прокуроры продолжат 22 января, затем суд определит порядок судебного следствия.

Уголовное дело в отношении его бывшего зама будет разбираться отдельно.

Роман Рыскаль