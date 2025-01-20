Спрос на вторичные студии в Краснодаре вырос на 13%

В 2024 году на вторичном рынке жилья Краснодара на 13% вырос спрос на студии и на 6% — на трехкомнатные квартиры. В целом столица Кубани попала в топ городов с самым большим выбором квартир на вторичном рынке — 5% от всех объектов в России, сообщает «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Краснодаре спрос на готовое жилье после завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки вырос на 2%. Отдельно однушки стали рассматривать активнее на 5%. По сравнению с декабрем 2023 года в декабре 2024 года спрос на вторичное жилье вырос на 13%.

Активность на вторичном рынке жилья выросла в Севастополе (+7%). При этом спрос на готовое жилье после завершения льготной ипотеки на новостройки в регионе увеличился на 25%.

По итогам 2024 года самые высокие средние цены на квартиры на вторичном рынке были не только в Москве (31,9 млн руб.), но и в Сочи (14,5 млн руб.), Санкт-Петербурге (11,1 млн руб.) и Севастополе (8,5 млн руб.). В Краснодаре средняя цена квартир на вторичном рынке составила 5,9 млн руб.

Татьяна Ручкина