Раненые солдаты испытали еще и шокер

В Республике Тыва началось расследование после появления в соцсетях видеозаписи с избиением двух военнослужащих. На кадрах видно, как солдат в форме военной полиции нещадно бьет контрактников дубинкой и использует электрошокер. По предварительным данным, бойцам, которые еще только восстановились после ранений, досталось за то, что они возмутились решением вернуть их на спецоперацию. «Неадекват, опозоривший честь нашей бригады и российской армии, который издевался над сослуживцами, задержан и помещен под стражу»,— прокомментировал случившееся вице-спикер Госдумы РФ и экс-глава республики Шолбан Кара-оол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник военной полиции Республики Тыва избивает солдата

Фото: соцсети Сотрудник военной полиции Республики Тыва избивает солдата

Фото: соцсети

Правоохранительные органы начали расследование избиения военнослужащих в Туве перед их отправкой на спецоперацию. Инцидент, в обстоятельствах которого разбираются военные следственные органы СКР и военной контрразведки ФСБ, произошел 16 января в 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде, дислоцированной в Кызыле. Она была сформирована в 2015 году. В 2024 году бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская». Трое военнослужащих бригады стали за годы СВО Героями России.

В основу уголовного дела легла видеозапись, растиражированная соцсетями.

Камера запечатлела избиение двух контрактников. Мужчина в форме военной полиции наносит им удары дубинкой по спине, рукам, ногам, использует электрошокер, угрожает изнасилованием. Один из бойцов, опирающийся на трость, после удара дубинкой падает на колени.

Военнослужащим, которые еще полностью не выздоровели после ранений, якобы досталось за то, что они возмутились решением вернуть их в зону СВО, сообщил в своем Telegram-канале руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство республики поставило на контроль расследование инцидента с участием военнослужащих. Пост с сообщением о событиях в части, опубликованный в аккаунте правительства Тувы в соцсети «ВКонтакте», собрал десятки комментариев. Авторы большей их части возмущаются произошедшим и просят руководство региона помочь землякам.

«Неадекват, опозоривший честь нашей бригады и российской армии, который издевался над сослуживцами, задержан и помещен под стражу,— написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол, ранее возглавлявший регион.— К сожалению, "в семье не без урода", так в народе говорят. Армия — это слепок общества. Во все времена борьба с неуставными взаимоотношениями в Вооруженных силах зависела от принципов и духа командиров, от сержанта до самых вышестоящих руководителей, то есть от принципиальности всего военного управления! Я был уверен, что командование Центрального военного округа не оставит без внимания произошедшее. Обеспечено реагирование согласно военным правилам и требованиям и нарушитель получит наказание по всей строгости».

Парламентарий добавил, что окажет содействие в направлении пострадавших в госпиталь для лечения и реабилитации.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Какая статья УК РФ вменяется задержанному, пока неизвестно. В военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу оперативно на запрос «Ъ» не ответили. Однако, согласно существующей практике, подобные действия силовиков трактуются по ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК.

Константин Воронов, Валерий Лавский, Новосибирск