Житель Кубани оштрафован за жестокое обращение с тигрицей

В Краснодарском крае суд признал жителя станицы Староминская виновным в причинении вреда тигрице, которую мужчина держал в сарае и избивал, сообщает прокуратура региона. Тигрицу забрали у владельца и отправили в хоспис для крупных кошек «Дом тигра» в Ленинградской области.

На сайте Староминского районного суда указано, что к административной ответственности привлечен местный житель Валерий Гривенный. Как следует из судебного акта, 29 октября 2024 года к частному дому Валерия Гривенного подъехали сотрудники полиции и Росприроднадзора, которым от соседей стало известно, что гражданин держит в сарае тигрицу. Увидев полицейских, Валерий Гривенный вывел тигрицу на поводке за территорию своего домовладения и пытался убежать вместе с животным через огороды соседей. При этом злоумышленник бил тигрицу лопатой, заставляя идти быстрее, но полицейские догнали и задержали его.

Гражданин был арестован на четверо суток за неповиновение сотрудникам МВД, а затем суд признал его виновным в причинении вреда редким видам животных (ст. 8.35 КоАП РФ), за что ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 2,5 тыс. руб. Проверка Росприроднадзора установила, что Валерий Гривенный приобрел тигрицу в 2021 году у неизвестных лиц, никаких документов на дикое животное у него не было.

Анна Перова, Краснодар