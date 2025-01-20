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Коммерсантъ FM
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С пьяным вагнеровцем чоповцам не справиться

Экс-сотруднику ЧВК инкриминируют покушение на убийство и изнасилование

В Подмосковье задержан бывший сотрудник частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» гражданин Таджикистана Тоир Назаров. Он подозревается в попытке убить во время застолья своего коллегу по частному охранному предприятию (ЧОП) «Единорос» и изнасиловать его супругу. Женщина сумела помешать экс-вагнеровцу расправиться с ее мужем.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В подмосковном Видном местным отделом СКР возбуждено уголовное дело в отношении Тоира Назарова, в прошлом сотрудника ЧВК «Вагнер», ныне работающего в ЧОП «Единорос». По данным следствия, 17 января между ним и его коллегой по охранному предприятию в ходе застолья возникла ссора, в результате которой фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту несколько ударов «в область сердца». Довести задуманное до конца экс-вагнеровцу помешала жена потерпевшего, которая тоже работает с ними в ЧОП. Она оттолкнула Тоира Назарова и успела вызвать бригаду скорой помощи. Тем временем тот, воспользовавшись беспомощным состоянием главы семейства, затащил его супругу в другую комнату, нанес ей множество ударов кулаками по лицу, голове и грудной клетке и изнасиловал.

У потерпевшего позже медики диагностировали перелом ребра, разрыв и ушибы легкого и другие травмы. Сейчас он находится в реанимации.

Правоохранители задержали Тоира Назарова, ему вменили в вину покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Вину в покушении на убийство фигурант признал полностью, однако факт изнасилования он отрицает. Между ним и предполагаемой потерпевшей проведена очная ставка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 44-летний Тоир Назаров был дважды судим.

В марте 2018 года его привлекли к уголовной ответственности, после того как в подмосковном Красногорске, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, он украл из квартиры своего знакомого банковскую карту и технику (ч. 2 ст. 158 УК РФ), а, кроме того, угрожал убийством двум разным потерпевшим, используя при этом кухонный нож (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Красногорский горсуд приговорил его к лишению свободы на срок один год шесть месяцев, а за угрозы убийством — к 250 часам обязательных работ по каждому эпизоду.

В следующий раз Тоира Назарова судили уже в Сочи в августе 2022 года. Тогда он ударил свою знакомую и украл из ее дома мобильный телефон и два портативных зарядных устройства, которые затем продал. Центральный районный суд Сочи приговорил Тоира Назарова к двум годам шести месяцам колонии строгого режима за грабеж (п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Однако до колонии Тоир Назаров так и не добрался: в августе 2022 года грабитель сразу подписал контракт с ЧВК «Вагнер», по которому он до февраля 2023 года проходил службу в зоне СВО. Интересно, что на территории РФ Назаров находится в рамках представленного ему временного убежища, срок которого истекает 22 февраля 2025 года.

Ефим Брянцев

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