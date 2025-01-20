В Самарской области в IV квартале 2024 года был рекорд по числу заявлений на регистрацию первичного жилья
В четвертом квартале прошлого года в Самарской области зафиксировано рекордное количество заявлений на регистрацию права собственности за участниками долевого строительства от застройщиков. Об этом сообщает управление Росреестра по Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Наибольшее значение показатель достиг в декабря, когда количество заявлений составило 903. Это четверть от годового объема.
В ведомстве отмечают, что после окончания строительства многоквартирного дома застройщик имеет право подавать в Росреестр заявления на регистрацию права собственности от лица участника долевого строительства без доверенности. По количеству таких обращений Самарская область занимает первое место в Приволжском Федеральном округе и шестое в РФ.