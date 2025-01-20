В Самарской области в IV квартале 2024 года был рекорд по числу заявлений на регистрацию первичного жилья

В четвертом квартале прошлого года в Самарской области зафиксировано рекордное количество заявлений на регистрацию права собственности за участниками долевого строительства от застройщиков. Об этом сообщает управление Росреестра по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Наибольшее значение показатель достиг в декабря, когда количество заявлений составило 903. Это четверть от годового объема.

В ведомстве отмечают, что после окончания строительства многоквартирного дома застройщик имеет право подавать в Росреестр заявления на регистрацию права собственности от лица участника долевого строительства без доверенности. По количеству таких обращений Самарская область занимает первое место в Приволжском Федеральном округе и шестое в РФ.

Руфия Кутляева