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В Самарской области в IV квартале 2024 года был рекорд по числу заявлений на регистрацию первичного жилья

В четвертом квартале прошлого года в Самарской области зафиксировано рекордное количество заявлений на регистрацию права собственности за участниками долевого строительства от застройщиков. Об этом сообщает управление Росреестра по Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Наибольшее значение показатель достиг в декабря, когда количество заявлений составило 903. Это четверть от годового объема.

В ведомстве отмечают, что после окончания строительства многоквартирного дома застройщик имеет право подавать в Росреестр заявления на регистрацию права собственности от лица участника долевого строительства без доверенности. По количеству таких обращений Самарская область занимает первое место в Приволжском Федеральном округе и шестое в РФ.

Руфия Кутляева

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