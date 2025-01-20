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Правительство добавило в перечень жизненно важных препаратов 18 лекарств

Правительство добавило в перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) 18 лекарств, применяемых для лечения пациентов с онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями. Также расширился перечень лекарств для лечения сложных и редких заболеваний — в него включили противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы.

Из сообщения пресс-службы правительства следует, что в обновленный перечень ЖНВЛП вошли препараты для лечения лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, пневмонии, системной красной волчанки, анемии и т.д. Среди них — занубрутиниб, полатузумаб ведотин, алпелисиб, роксадустат и инотузумаб озогамицин. В список также добавлены иные лекарственные формы четырех препаратов — инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила (лечение сахарного диабета, миеломы, болевого синдрома и болезни Паркинсона).

Правительство включает новые препараты в перечень ЖНВЛП на основании решения комиссии Минздрава. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Сами препараты применяются при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Лекарства закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в разговоре с «Ъ» пояснял, что даже одобренные Минздравом препараты могут несколько лет не включаться правительством в ограничительные перечни, так как сроки утверждения перечней не синхронизированы со сроками формирования программы государственных гарантий на будущий год.

Подробнее — читайте в интервью Юрия Жулева «Ъ».

Полина Мотызлевская

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