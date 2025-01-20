Япония раскритиковала решение России закрыть японские центры

Решение России прекратить реализацию межправительственных меморандумов о деятельности японских центров является неприемлемым, заявил генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси. По его словам, центры оказывали поддержку японским компаниям в России и «содействовали взаимопониманию на гражданском уровне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Pool / Reuters Фото: Issei Kato / Pool / Reuters

«Мы считаем неприемлемым одностороннее решение России прекратить эту деятельность»,— сказал господин Хаяси (цитата по ТАСС).

«Японский центр» — автономная некоммерческая организация, занимавшаяся обучением российских специалистов. На базе центра проводили лекции, также предоставлялась возможность пройти стажировку в Японии. Деятельность центра финансировалась правительством Японии при посредничестве посольства в РФ.

Головной офис центра находился в Москве (на территории МГУ), также у него было пять филиалов — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Владивостоке и на Сахалине. Меморандумы, касающиеся деятельности центра, были подписаны в Токио в сентябре 2000-го и во Владивостоке в июне 2003 года.

Правительство России в одностороннем порядке прекратило действие меморандумов 17 января 2025 года. МИД России было поручено уведомить об этом японскую сторону. 19 января посольство Японии в Москве сообщило, что не получало никаких уведомлений, передает NHK.