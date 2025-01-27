Шалтай-Алтай

Два Алтая

Раньше Алтай был един, а разделение было условным: в 1948-м из состава Алтайского края выделили Горно-Алтайскую автономную область, но по тогдашнему административно-территориальному делению она входила в состав края. После распада СССР Алтайский край со столицей в Барнауле сохранился в существовавших границах, а автономная область стала полноценным субъектом федерации под именем Республика Алтай (неофициальное название — Горный Алтай) со столицей в Горно-Алтайске. Так в России появились два региона с похожими названиями, и многие их путают. Особенно трудно разобраться тем, кто ни разу на Алтае не был.

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Горно-Алтайск — удобная отправная точка для путешествий по не тронутым цивилизацией природным просторам. Это одно из лучших направлений в России для активного отдыха: пеших, конных и водных походов, трекинга, альпинизма и скалолазания, сплавов, ледолазания. В последние годы здесь активно развиваются горнолыжные курорты.

Почему Алтай — место силы?

Еще с древности люди находили на алтайской земле нечто большее, чем реки, леса и горы. Это объясняют обилием курганных комплексов различных эпох. Самыми известными местами силы на Алтае считаются гора Белуха, плато Укок и Телецкое озеро.

В самом Горно-Алтайске в первую очередь стоит посетить Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина, где хранится мумия «алтайской принцессы», которой посвящен отдельный зал. Речь о мумии девушки, которую обнаружили в 1993 году во время раскопок одного из курганов на плато Укок. Возраст погребения относится к пазырыкскому периоду (III–V века до н. э.). Местные жители утверждают, что это принцесса Ак-Кадын (Белая Госпожа), о которой сложено немало легенд. Впрочем, ученые не подтвердили царского происхождения: по их мнению, женщина, возможно, была жрицей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция погребального комплекса, где была найдена «Укокская принцесса» в Национальном музее Горного Алтая

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Реконструкция погребального комплекса, где была найдена «Укокская принцесса» в Национальном музее Горного Алтая

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Благодаря современным технологиям удалось практически полностью воссоздать внешний вид. На левой руке женщины было обнаружено четыре татуировки. Она одета в длинную шелковую рубашку, носки из войлока, юбку из шерсти и шубу. На голове — высокий парик, сделанный из ее же волос, войлока и шерсти. Несколько раз в месяц в музее можно увидеть стеклянный саркофаг с мумией — доступ публики к нему осуществляется по особому графику, который размещен на сайте музея.

В последние годы с активным развитием всесезонного курорта Манжерок в получасе езды от города, а также горнолыжного центра на Телецком озере все больше людей стремятся сюда и зимой. В 1960-е годы в СССР была очень популярна песенка «Что такое Манжерок», которую исполняла молодая Эдита Пьеха. Ее и по сей день заводят в туристических автобусах.

На самом деле Манжерок — это единственное теплое озеро в республике. Увидев Манжерок, даже те, кто ни разу не стоял на горных лыжах или сноуборде, укрепляются в мысли заняться этими видами спорта.

Белуха — священная гора, высшая точка Алтайских гор и Сибири (4506 м). Здесь, по преданиям буддистов, располагается легендарная страна богов Шамбала, и отсюда великий Будда пришел в Индию. Ее издавна считали прибежищем грозных сил и боялись даже смотреть на нее. Сейчас многие верят, что Белуха — место, энергетически связанное с космосом, которое дарует людям заряд бодрости и здоровья.

Бирюзовая Катунь

Река Катунь вытекает из ледника на высоте около 2 тыс. м на южном склоне Белухи. В верхнем и среднем течении река имеет горный характер, особенно в летнее время, когда интенсивно тают снега и ледники. В нижнем — приобретает равнинный, разливаясь ниже села Майма, и течет по равнине до слияния с Бией. Сливаясь с Бией, образует великую сибирскую реку Обь.

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Вода в верховьях Катуни летом молочно-белого цвета из-за интенсивного таяния ледников. «Ледниковая муть» влияет на цвет воды на всем протяжении реки, что хорошо заметно в месте слияния Катуни и Бии, когда в русле Оби долго, не смешиваясь, текут мутные воды Катуни и прозрачные — Бии. Осенью воды Катуни просветляются, приобретая тот самый неповторимый бирюзовый цвет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобильная дорога «Чуйский тракт» и река Катунь осенью

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Автомобильная дорога «Чуйский тракт» и река Катунь осенью

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Зимой Катунь представляет собой завораживающее зрелище — ледяные глыбы несутся с огромной скорость по течению, издавая звенящий звук. На это можно смотреть бесконечно. Лучше — из панорамных окон отеля Grand Chalet Altay, который расположился на площади 8,5 га на левом берегу Катуни. Здание отеля построено из алтайского кедра и горной сосны, так как экологичные материалы и сохранение алтайской аутентичности — один из принципов проектирования курорта. Дизайн выполнен в стиле экоминимализма с использованием мягких пастельных тонов и натурального дерева. Мебель изготовлена из массива лиственницы, березы, дуба и шпона американского ореха. Запах дерева настолько интенсивный, что нам, городским жителям, показалось, что в отеле распылили ароматизатор. Все вещи в чемодане после приезда будут пахнуть хвойной свежестью еще несколько дней. Оздоровлением можно заняться в кедровой бане с выходом к реке с подогреваемой купелью на открытом воздухе. Гостям доступны услуги пармейстеров и дополнительные банные ритуалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Следующая фотография 1 / 9 Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay Отель Grand Chalet Altay

Голубые озера

Голубые озера находятся в Чемальском районе Горного Алтая неподалеку от села Узнезя на левом берегу Катуни. Эти водобитные озера появились около 25 тыс. лет назад. До этого времени на территории Алтайских гор располагалось Курайское море размером 170 на 100 км. В результате подвижки земной коры естественная плотина была разрушена, и огромные объемы воды, стекая в долину, несли с собой камни, которые, наталкиваясь на более твердые образования — дайковые граниты, вращались в воде, выбивая глубокие ямы, ставшие впоследствии водобитными озерами.

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В настоящее время Голубые озера — это два или три (в зависимости от уровня воды в Катуни) небольших, но достаточно глубоких (до 17 м) озера. Голубые озера доступны лишь в осеннее и зимнее время, когда часть русла Катуни пересыхает. Весной и летом, во время таяния снегов, воды в Катуни много, и на месте Голубых озер грохочет мутный стремительный поток.

Храм на острове Патмос

Патмос — маленький остров с отвесными скалистыми склонами посреди Катуни. Расположен вблизи села Чемал и назван в честь греческого острова Патмос, где когда-то жил и молился Иоанн Богослов. Остров был освящен в 1855 году, а в 1915 году на него был перенесен старый Иоанно-Богословский храм из села Чемал. В 1920-е годы храм был разрушен, а в 2000-м выстроен заново как храм апостола Иоанна Богослова и передан Барнаульскому Знаменскому женскому монастырю. В настоящее время там проводятся службы, остров может посетить любой желающий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подвесной мост к храму на острове Патмос Подвесной мост к храму на острове Патмос Фото: Getty Images Иоанно-Богословский скит Храм Иоанна Богослова в Иоанно-Богословском скиту на острове Патмос Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Образ Богородицы, высеченный в скале монахиней Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Следующая фотография 1 / 5 Подвесной мост к храму на острове Патмос Подвесной мост к храму на острове Патмос Фото: Getty Images Иоанно-Богословский скит Храм Иоанна Богослова в Иоанно-Богословском скиту на острове Патмос Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Образ Богородицы, высеченный в скале монахиней Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пройти на остров можно по подвесному пешеходному мосту, растянутому на высоте около 15 м над Катунью. Мост раскачивается под весом проходящих, поэтому многие испытывают страх ступить на него и остаются на берегу. С моста виден образ Богородицы, высеченный в скале монахиней Барнаульского Знаменского монастыря скульптором Фелофеей.

Скоро весна

Ближе к маю горы Алтая полностью окрашиваются лилово-розовым. Это цветет рододендрон Ледебура, который чаще называют маральником или багульником, хотя к настоящему багульнику он никакого отношения не имеет. У местных есть примета: зацвел маральник — весна окончательно пришла на Алтай.

В весенне-летний период становится возможным посетить Тавдинские (или Талдинские) пещеры — массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения на границе Майминского района Республики Алтай и Алтайского края. Протяженность пещер составляет около 5 км. Входы находятся в отвесных скалах и утесах, но бОльшая часть из них легко доступна. Некоторые входы оборудованы деревянными ступенями, в самые посещаемые пещеры проведен свет. Многие пещеры имеют по несколько входов и соединяются друг с другом, образуя взаимосвязанную систему.

Тавдинские пещеры известны тем, что в разные времена служили жильем. В ходе археологических раскопок в пещерах были обнаружены предметы гончарного производства, рыболовные принадлежности, датируемые ранним железным и бронзовым веками. В XIX веке в пещерах жили староверы. С пещерами связано много легенд и рассказов о кладах, зарытых в их недрах, в том числе во времена Колчака.

Марианна Власова