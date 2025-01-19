Из-за гибели четверых человек в пожаре в Ярославле возбудили дело

В Ярославле по факту пожара в доме, в котором погибли четыре человека, возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ярославской области Фото: СУ СКР по Ярославской области

Дело возбуждено для «полного и всестороннего установления всех обстоятельств». Предварительной причиной пожара в Следственном комитете называют неосторожное обращение с огнем. Сейчас назначены экспертизы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 19 января в многоквартирном доме на улице Калинина произошел пожар в квартире на первом этаже. Погибли двое взрослых и двое детей.

Алла Чижова