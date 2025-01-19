Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили дальнейшее укрепление союзничества двух стран, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе разговора господин Путин пожелал господину Лукашенко успехов на президентских выборах, которые пройдут 26 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Владимир Путин также поздравил белорусского президента с праздником Крещения Господня и передал «самые добрые пожелания» всем православным гражданам Белоруссии.

Господин Лукашенко занимает пост президента шесть сроков подряд, с 1994 года. В августе 2024-го он посоветовал гражданам «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент. Впрочем, тогда он сказал, что не собирается «бросать белорусов завтра или послезавтра». В январе Александр Лукашенко заявил, что сделает все для передачи власти новому поколению. Также он уверил, что не держится за власть, и назвал это своим большим преимуществом.