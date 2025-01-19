Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР дать правовую оценку высказываниям австрийского политика. Его имя не называется.

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«В медиапространстве распространена информация о высказывании австрийского политика, призвавшего к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Ранее глава дома Габсбургов-Лотарингских и президент Панъевропейского движения Австрии Карл фон Габсбург назвал Россию «классической колониальной империей». Он также призвал Евросоюз начать разработку плана действий в случае «распада колониальной империи Москвы».