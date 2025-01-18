«Фонтанка» опубликовала сведения про старшего брата Путина

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало информацию из домовой книги о старшем брате президента России Владимира Путина. Как указал изданию создатель проекта «Петербург. Дома и люди» Валерий Григорчук, это — первый документ, найденный историками, в котором написано об Олеге Владимировиче Путине.

«Год рождения 1937. Обратите внимание, что потом эта строчка зачеркнута. Значит, Олег умер. В предвоенном Ленинграде младенческая смертность была около 15%»,— комментирует находку господин Григорчук.

До этого, указывает специалист, он встречал несколько упоминаний того, что перед войной у родителей господина Путина — Владимира Спиридоновича и Марии Ивановны — родился сын, который умер в младенчестве. Однако не было никаких официальных данных о том, когда он родился, и даже о том, как звали малыша.

В 2015-м Владимир Путин в колонке на «Русском пионере» рассказал о своем старшем брате — Викторе, который, по словам его родителей, умер от дифтерии во время войны.

Второй брат Владимира Путина — Олег, по словам Валерия Григорчука, в некоторых источниках его называли Альбертом. Такие упоминания встречаются в СМИ: сообщалось, что он умер до начала Великой Отечественной войны.