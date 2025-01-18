Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Фонтанка» опубликовала сведения про старшего брата Путина

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало информацию из домовой книги о старшем брате президента России Владимира Путина. Как указал изданию создатель проекта «Петербург. Дома и люди» Валерий Григорчук, это — первый документ, найденный историками, в котором написано об Олеге Владимировиче Путине.

«Год рождения 1937. Обратите внимание, что потом эта строчка зачеркнута. Значит, Олег умер. В предвоенном Ленинграде младенческая смертность была около 15%»,— комментирует находку господин Григорчук.

До этого, указывает специалист, он встречал несколько упоминаний того, что перед войной у родителей господина Путина — Владимира Спиридоновича и Марии Ивановны — родился сын, который умер в младенчестве. Однако не было никаких официальных данных о том, когда он родился, и даже о том, как звали малыша.

В 2015-м Владимир Путин в колонке на «Русском пионере» рассказал о своем старшем брате — Викторе, который, по словам его родителей, умер от дифтерии во время войны.

Второй брат Владимира Путина — Олег, по словам Валерия Григорчука, в некоторых источниках его называли Альбертом. Такие упоминания встречаются в СМИ: сообщалось, что он умер до начала Великой Отечественной войны.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...