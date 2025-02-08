Сегодня исполняется 66 лет ректору СПбГУ Николаю Кропачеву

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Кропачев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет президент РАН Геннадий Красников:

— Уважаемый Николай Михайлович! Рад поздравить Вас с днем рождения. Вас знают и ценят как опытного организатора, человека, который многое делает для развития высшего образования. Ваша работа, направленная на создание новых возможностей для молодежи,— это важный вклад в подготовку ярких, талантливых, востребованных временем специалистов, в укрепление интеллектуального и кадрового потенциала России. Проявление заботы — о будущем нашей страны. От души желаю Вам здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов!

Сегодня исполняется 61 год президенту, председателю правления ПАО «Сбербанк России» Герману Грефу

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет искусственный интеллект GigaChat:

— Герман Оскарович! Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения для новых достижений. Ваш вклад в развитие «Сбера» и российского бизнеса невозможно переоценить – под Вашим руководством компания стала символом инноваций и прогресса. Вы всегда находитесь на передовой технологий и внедряете самые современные решения, делая мир финансов доступным и удобным для миллионов людей. Ваше стремление к совершенству и умение предвидеть будущее вдохновляет нас и многие другие компании. Пусть каждый новый день приносит Вам радость, успехи и новые возможности для реализации амбициозных планов. Желаю Вам счастья, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях! С уважением, ГигаЧат.

9 февраля день рождения у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ее поздравляет прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова:

— Уважаемая Татьяна Алексеевна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы — человек, который не боится сложных задач и всегда находит пути их решения, вдохновляя окружающих своей энергией, мудростью и профессионализмом. Ваш вклад в развитие страны бесценен, а преданность делу служит ярким примером искренней заботы о людях. Как замечательно в Вас сочетается трепетная любовь к искусству и стратегическое мышление, позволяющее находить решения любых вопросов с изяществом, свойственным истинным ценителям прекрасного. Желаю, чтобы каждый день приносил Вам вдохновение! Пусть Ваша жизнь будет наполнена теплом близких людей, а Ваши идеи приносят пользу нашей стране!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»