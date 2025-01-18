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Умер обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу

В возрасте 84 лет умер шотландский футболист обладатель «Золотого мяча» 1964 года Денис Лоу. «Манчестер Юнайтед» называет его одним из своих величайших игроков.

Фото: Phil Noble / Reuters

Фото: Phil Noble / Reuters

«С тяжелым сердцем сообщаем, что Денис Лоу, к сожалению, скончался. Он усердно боролся, но теперь, наконец, обрел покой»,— приводит пресс-служба клуба «Манчестер Юнайтед» заявление семьи футболиста.

Денис Лоу начал спортивную карьеру в 15 лет. Играл в английских клубах «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», итальянском «Торино». В 1964 году стал обладателем «Золотого мяча». В составе клуба «Манчестер Юнайтед» дважды был чемпионом Англии.

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