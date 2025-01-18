Умер обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу

В возрасте 84 лет умер шотландский футболист обладатель «Золотого мяча» 1964 года Денис Лоу. «Манчестер Юнайтед» называет его одним из своих величайших игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

«С тяжелым сердцем сообщаем, что Денис Лоу, к сожалению, скончался. Он усердно боролся, но теперь, наконец, обрел покой»,— приводит пресс-служба клуба «Манчестер Юнайтед» заявление семьи футболиста.

Денис Лоу начал спортивную карьеру в 15 лет. Играл в английских клубах «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», итальянском «Торино». В 1964 году стал обладателем «Золотого мяча». В составе клуба «Манчестер Юнайтед» дважды был чемпионом Англии.