Умер обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
В возрасте 84 лет умер шотландский футболист обладатель «Золотого мяча» 1964 года Денис Лоу. «Манчестер Юнайтед» называет его одним из своих величайших игроков.
Фото: Phil Noble / Reuters
«С тяжелым сердцем сообщаем, что Денис Лоу, к сожалению, скончался. Он усердно боролся, но теперь, наконец, обрел покой»,— приводит пресс-служба клуба «Манчестер Юнайтед» заявление семьи футболиста.
Денис Лоу начал спортивную карьеру в 15 лет. Играл в английских клубах «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», итальянском «Торино». В 1964 году стал обладателем «Золотого мяча». В составе клуба «Манчестер Юнайтед» дважды был чемпионом Англии.