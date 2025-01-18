К читателям газеты «Коммерсантъ»

Крещение Господне

6 января по юлианскому календарю, 19 января по новому стилю Святая Церковь торжественно празднует Крещение Господа нашего Иисуса Христа, совершая Великое освящение воды и благословляя всех верующих и их жилища Святой водой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С древних времен этот праздник имеет еще одно название — Богоявление, потому что в этот день была явлена Святая Троица: когда Христос вошел в воды Иордана, чтобы креститься от Иоанна, послышался глас Бога Отца: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И Дух Божий в виде голубя в лучах Божественного Света снизошел на Сына Божия (Мк. 1:11).

Церковь установила празднование Богоявления 6 января не случайно. Согласно Церковному Преданию, в шестой день первого месяца года умер первый человек — Адам. Поэтому 6 января Христос крестился от Иоанна и явил Себя человечеству как Спаситель мира — Новый Адам — основатель нового человечества.

Этот день стал одним их великих праздников, ведь, крестившись от Иоанна Предтечи, Христос установил Таинство Крещения, как духовное рождение, без которого нельзя наследовать жизнь вечную. Ибо «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3, 6).

Приняв Крещение в Иордане, Христос «освятил водное естество», т. е. благословил воду как средство омытия от всякой скверны, унаследованного человеком первородного греха (греха Адама) и грехов, приобретенных в процессе жизни. Крещенской водой освящается все, к чему прикасается человек: от домашних животных, домов, автомобилей до космических спутников. Поэтому праздник сей имеет еще одно название — Просвещения.

Если при рождении плотском человек из утробы матери приходит в этот мир и какое-то время осмысляет его, то при духовном рождении погружением в воду человека освобождают от греха, грешное начало потопляется, как погребение в землю, и новый человек выныривает из воды, как Воскресший Христос из ада. При этом Дух Святой мгновенно наделяет духовно рожденного человека Своими Дарами.

Прикоснемся же к Великой Тайне очищения и обновления, открывающейся нам в день Богоявления. Омоем Святой водой свои грехи, освободившись от уныния, безразличия, окаменелого бесчувствия, и примем в свои сердца Дары Святого Духа: радость жизни и любовь.

С Великим праздником Крещения Господня, Богоявления и Просвещения!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн