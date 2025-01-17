В январе — декабре 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Тюменской области составила 10,8 млн тонн, что превышает показатели 2023 года на 3,9%. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погрузка на железной дороге в Тюменской области выросла на 3,9% за 2024 год

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Погрузка на железной дороге в Тюменской области выросла на 3,9% за 2024 год

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В том числе по железной дороге в Тюменской области было отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 8,1 млн тонн (+5,7% к 2023 году);

химикатов и соды — 534,4 тыс. тонн (+2,8%);

строительных грузов — 214,6 тыс. тонн (рост в 1,3 раза);

зерна — 196,3 тыс. тонн (рост в 1,5 раза).

При этом на 7,6% снизилось количество перевозимого кокса — до 275,5 тыс. тонн.

В декабре прошлого года погрузка в Тюменской области составила 955,8 тыс тонн (+2,9% год к году). В целом на Свердловской железной дороге погрузка в 2024 году составила 137,5 млн тонн.

Анастасия Таначева