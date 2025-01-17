Чистая прибыль «Сбера» в 2024 году выросла до 1,56 трлн руб.

Финансовый показатель прибыли «Сбера» вырос до на 4,5% выше уровня 2023 года. Сейчас количество средств в распоряжении банка составляет 1,56 трлн руб., следует из его отчетности по РСБУ.

Таким образом, Сбербанк достиг нового рекорда по чистой прибыли во второй год подряд. Рентабельность его капитала достигла 23,4% против 24,7, зафиксированной в 2024 году. В декабре 2024 года на 0,1% снизились розничный и корпоративные портфели, при этом приток средств розничных клиентов вырос до 27,6 трлн (на 2,5%).

Уровень чистой прибыли соответствует прогнозу властей. В проект бюджета на 2025 год планировалось получить 375 млрд руб. дивидендов за прошлый год. Это соответствует политике самого банка: прогнозировалось, что его чистый доход составит 1,5 трлн руб.

За 2024 год значительно выросло количество кредитов, выданных юридическим лицам. Сумма займов до вычера резервов составила 27,76 трлн руб., что на 19% выше, чем в анллгичном периоде прошлого года. Закредитованность физлиц возросла на 21,9% (17,5 трлн руб.). Количественно выросли пассивные вложения: они прибавили 20,9% и достигли 13,15 трлн руб. В частности, вкладывать капитал предпочитают жители Санкт-Петербурга.