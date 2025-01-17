Челябинку будут судить за неуведомление о получении вида на жительства в США

В Челябинске суд рассмотрит уголовное дело 36-летней местной жительницы, обвиняемой в неуведомлении о наличии вида на жительства в Соединенных Штатах Америки. Горожанке грозит штраф до 200 тыс. руб. или 400 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, челябинка 5 июня 2024 года получила вид на жительство в США до 2034-го. Ей нужно было уведомить об этом органы МВД, чего она не сделала, нарушив закон №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство или иного документа, подтверждающего право постоянное проживание в иностранном государстве) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.