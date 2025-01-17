Уральский завод противогололедных материалов – кузница молодых профессионалов

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), ведущий отечественный производитель современных средств борьбы со льдом «Бионорд», подводит итоги программы привлечения и подготовки молодых специалистов за 2024 год. По итогам года в компанию приняли более 30 выпускников средних специальных и высших учебных заведений.

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УЗПМ активно сотрудничает с техническими учебными заведениями Пермского края и Московской области, где расположены основные производственные площадки. В настоящее время предприятие входит в топ-30 крупнейших компаний Пермского края и занимает место среди пяти ведущих работодателей города Краснокамска.

«Сотрудничество бизнеса с образовательными учреждениями создает прочную основу для успешного старта карьеры молодых специалистов. УЗПМ как работодатель заинтересован в молодых талантах, поэтому мы всегда рады принимать студентов колледжей и вузов на стажировки и практики. Мы обеспечиваем комфортные условия для развития профессиональных компетенций и погружения в процессы высокотехнологичного производства. Особенно приятно наблюдать, как бывшие стажеры выбирают наше предприятие для дальнейшего карьерного роста и становятся специалистами высокого класса», – отметил генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв.

Генеральный директор УЗПМ указал также на важные аспекты, влияющие на выбор места работы для молодых специалистов: «На нашем заводе действует Совет работающей молодежи, активно развивается корпоративная жизнь, регулярно проводятся спортивные мероприятия. Мы уделяем большое внимание вопросам экологии и здоровья сотрудников. Все эти факторы делают наше предприятие привлекательным для молодых специалистов при выборе работы мечты», – добавил он.

В 2025 году УЗПМ продолжит расширять программу стажировок, углубляя сотрудничество с образовательными учреждениями и создавая новые возможности для построения успешной карьеры.

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных экологичных противогололедных реагентов «Бионорд». Компания входит в топ-30 крупнейших предприятий Пермского края и имеет производственные площадки в городах Краснокамск (Пермский край) и Долгопрудный (Московская область).

Продукция УЗПМ предназначена для сезонного содержания дорог, аэродромов и других инфраструктурных объектов. Противогололедные материалы «Бионорд» применяются более чем в 50 регионах России и входят в топ-100 лучших товаров страны. Их высокое качество и соответствие экологическим требованиям подтверждены официальными сертификатами и заключениями экспертов.

ООО «УЗПМ»