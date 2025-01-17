День ледоварения

16 января отмечали Международный день ледовара. Само слово «ледовар» может поставить в тупик: совершенно непонятно, кто такие ледовары — и чем они, собственно, занимаются. Подсказка: мы часто сталкиваемся с результатами их труда, но редко замечаем их самих. Желая исправить эту несправедливость, журналист Мария Кунина встала на коньки и прокатилась по свежесваренному льду. Ее открытия — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка ледовой арены к хоккейному матчу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Подготовка ледовой арены к хоккейному матчу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В новогодние праздники — с 29 декабря по 9 января — на катке парка «Патриот» побывали 85 тыс. человек. Это население целого города — огромная нагрузка для хрупкого льда. Но вряд ли кто-то из стоящих в очереди за коньками задумывается о том, кто и как подготовил для них арену. В лучшем случае в голове возникает расхожая фраза: «Каток залили». Но это неверно. На спортивных объектах лед варят.

Алексей Пеняшкин 20 лет отработал в полиции, ушел на пенсию, а теперь вот занимается льдом. Это обычный карьерный трек, уверяет он: в ледовары часто приходят из других профессий, благо компании готовы сами учить новых сотрудников. Хотя есть и обязательное требование — наличие прав с «тракторной» категорией. Для чего? Об этом позже.

Этой зимой команда Алексея обслуживает открытый каток в парке «Патриот». Ледовар рассказывает, что монтаж арены начался 10 декабря. Сначала на площадку привезли песок, спрессовали и застелили текстилем — так появился фундамент. Дальше его покрыли айс-матами, то есть сетью длинных резиновых трубок. Туда заливают этиленгликоль — вещество, которое поддерживает температуру, заданную двумя промышленными холодильниками. Их мощности хватает на заморозку катка площадью почти 5 тыс. кв. м. Холодильники — их еще называют чиллерами — хорошо видны посетителям катка, но те об этом даже не догадываются. Дело в том, что установки замаскированы — накрыты огромными серебряными боксами с красными бантами по бокам. «Это для красоты»,— немного смущенно объясняет Алексей.

После подключения чиллеров Алексей и его коллеги берут пожарные рукава — проще говоря, шланги — и заливают черновой слой льда. Его еще нельзя показывать публике. Ведь мы привыкли скользить по красивым белоснежным каткам, забывая, что лед на самом деле скучно-серый. Поэтому ледоварам приходится выполнять и малярные работы: на «черновик» нужно нанести минимум восемь слоев белой краски. Затем арену снова поливают водой — в этот слой вмораживают рекламные баннеры и, например, изображения героев детских мультфильмов. И только потом команда Алексея заливает финальный, чистовой слой — всего два-три сантиметра. Его нужно постоянно обновлять: всего за полтора часа люди серьезно стирают верхний слой коньками. Поэтому ледоварам приходится четыре раза в день выливать на арену по три тонны воды. И так до самой весны. Вот для чего на катках нужны технические перерывы, так раздражающие публику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники катка во время реконструкции льда

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Сотрудники катка во время реконструкции льда

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Но почему говорят, что лед варят? Дело в том, что каток заливают не холодной, а горячей водой: примерно 50–60°С. Жидкость такой температуры лучше всего подтапливает лед, заполняет все трещинки-неровности и мгновенно схватывается.

Ледовары дежурят «за кулисами» — в небольшом ангаре с выездом прямо на каток. Здесь тесно и что-то таинственно гудит. Пока посетители весело катаются под классическую новогоднюю музыку, Алексей с товарищами заправляют водой две итальянские ледозаливочные машины небесно-голубого цвета — для них и нужны «тракторные» права. Они похожи на небольшие комбайны: впереди объемный кузов с баком для воды, а за ним открытое водительское место. Сзади к машине крепится длинный кусок ткани — это «полотенце», благодаря которому горячая вода равномерно распределяется по арене и застывает ровным блестящим слоем. Наконец я нахожу источник гула — это насос закачивает воду в баки.

А еще комбайны полируют каток: специальные ножи снимают тонкий-тонкий слой льда, выравнивая поверхность. «Стружку» машина автоматически собирает в отдельный короб; после каждой уборки накапливается целый сугроб. Этой зимой он считается ценным ресурсом: снега выпало так мало, что ледяные стружки сотрудники парка забирают для тюбинговых горок.

Все ледовары немного синоптики — им приходится внимательно следить за прогнозом погоды. Когда каток открытый, то на состояние льда влияют температура и влажность воздуха, сила ветра и даже атмосферное давление. Поэтому необходимо ежедневно подстраивать холодильники под актуальные показатели — иначе лед будет ломаться и крошиться. А в снежные дни каток только чистят и полируют, заливать лед в такую погоду нельзя — он будет неровным.

Ледовар Дмитрий рассказывает, что пару дней назад неожиданно пошел дождь и людям пришлось кататься под зонтиками. Но зимний ливень не помешал сделать хороший лед — это команде подтвердили постоянные посетители. «Они коньками чувствуют мягкость-твердость льда»,— кивает Алексей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замер температуры льда.

Фото: Смирнов Владимир / ИТАР-ТАСС Замер температуры льда.

Фото: Смирнов Владимир / ИТАР-ТАСС

Мне тоже удается проверить качество работы ледоваров. Когда голубые машины возвращаются в ангар, команда торжественно вручает мне женские коньки (розовые, ну разумеется). Я выхожу на свежезалитый каток и делаю круг, пытаясь не упасть под пристальными взглядами. «Ну как, классно, да?» Я киваю и говорю, что никогда еще не каталась по такому скользкому льду. Мужчины довольно улыбаются.

— Скажите, а вы празднуете День ледовара?

— А когда он? — удивляется Алексей.

День ледовара в России отмечают 16 января — в день рождения американского изобретателя Фрэнка Замбони. Именно он создал первую ледовую машину — еще в 1948 году. Эта дата разделила мир зимнего спорта на до и после. Компания Zamboni существует до сих пор и остается крупнейшим производителем ледозаливочной техники. За рубежом имя изобретателя стало нарицательным — комбайны любых фирм там называют просто «замбони».

Отмечать День ледовара команда будет чаем, ведь до весны им каждый день нужно садиться за руль голубых машинок. График непростой, но труд неплохо оплачивается — Алексей говорит, что вахта на катке позволит ему не работать до следующей зимы.

Лед высоких достижений

Заливка льда на крытых аренах для профессиональных спортсменов устроена намного сложнее. Это и понятно — там, где для победы важны доли секунды, а к падению может привести любая царапинка, качество льда напрямую влияет на результат. Ставки выше — ответственность больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конькобежцы на ледовой арене

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Конькобежцы на ледовой арене

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Учайкин — главный технолог ледового дворца «Крылатское», где тренируются конькобежцы. Когда мы договаривались об интервью ко Дню ледовара, он интригующе заявил: «А я не ледовар». При встрече он раскрыл мысль подробнее: по мнению Алексея, это слово нельзя использовать как название одной конкретной профессии, ведь за качество льда отвечают множество людей. «Человек, который лед заливает,— он ледовар? Ледовар. Технолог, который следит за качеством воды и говорит, как изменять температуру,— ледовар? Ледовар,— рассуждает он.— Холодильщик, который обеспечивает оборудование водоснабжения,— ледовар? Ледовар. Начальник ледовиков, которые непосредственно заливают лед на машинах,— да вроде тоже ледовар».

Задача Алексея как главного технолога — следить за температурой ледовой арены и корректировать ее под нужды спортсменов. Хоккеистам нужен лед потверже, а фигуристам — помягче, увлеченно рассказывает он. Для более тонкой настройки приходится обсуждать работу непосредственно со спортсменами и даже искать компромиссы. «Конькобежцам для короткой дистанции нужен жесткий лед, но тогда теряются показатели в скорости,— приводит пример Алексей.— А кто бежит на длинную дистанцию — тем скорость надо увеличить, жесткость им не особо нужна». Неудачливым спортсменам это дает возможность оправдаться перед болельщиками, смеется он: «Если проиграли, то это лед плохой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Черновая заливка льда

Фото: Анатолий Медведь, Коммерсантъ Черновая заливка льда

Фото: Анатолий Медведь, Коммерсантъ

Профессиональный спорткомплекс, разумеется, отличается от уличного катка. Здесь арену холодит бетонное основание, куда еще при строительстве были вмонтированы охлаждающие трубки. А вот поверх бетона все как в «Патриоте»: черновой слой льда, затем несколько слоев краски, разметка и баннеры, ну а потом рабочая поверхность. Впрочем, Алексею больше нравится, когда красят сам бетон,— он уверяет, что даже такая мелочь влияет на качество льда.

Конькобежный лед — отдельное произведение искусства. Он очень капризен и чувствителен к любым инородным жидкостям. Это хоккеисты могут плеваться хоть весь матч — у них-то лед сделан из обычной воды. А для конькобежцев в ледовом дворце пришлось смонтировать специальную систему фильтрации с применением обратного осмоса, чтобы вода на выходе стала почти дистиллированной. Почти — потому что идеально чистая жидкость тоже не подходит! В итоге получается особый лед для рекордов скорости — но даже капли пота будут оседать на нем, как масляная пленка. А рекламные баннеры, которые размещают на бортах арены, необходимо «выдерживать» не меньше недели — чтобы выветрились испарения краски и ее частички не попали куда не надо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка ледовой арены к хоккейному матчу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Подготовка ледовой арены к хоккейному матчу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Главная проблема отрасли, говорит Алексей,— кадровый голод. Специалистов по обслуживанию льда откровенно не хватает — и их не готовит ни одно учебное заведение. В результате опытные ледовары кочуют между разными площадками и даже городами. Сам Алексей в профессии уже 20 лет. Судя по его рассказам, работа со льдом может быть нервной и напряженной — совсем как спортивные состязания. Однажды им с коллегами поставили задачу: провести хоккейный матч на открытой площадке без навеса — и при температуре +25°. Холодильные установки работали три дня без остановки, но этого все равно не хватало: под палящим солнцем ленты разметки нагрелись и начали плавить лед. Довольно быстро площадка превратилась в полосу препятствий. Алексей с коллегами нашли решение — обложили искусственным снегом разметку, да и всю площадку заодно. Это на время спасло положение, но за два часа до матча один из холодильников не выдержал переработки и вырубился с прощальным протяжным гудком. Хоккеисты разминались, не зная, что мероприятие находится на грани отмены. Но в итоге солнце скрылось за соседней высоткой, площадку накрыла тень — и матч состоялся.

Ну а как все-таки обстоят дела с праздником? Алексей признает, что в профессиональном чате люди поздравляют друг друга,— но затем снова начинает ехидничать: «Для меня "ледовар" звучит как какой-то мифический персонаж. Как Дед Мороз — вроде он есть, а его нет».

Ну и ладно. Главное, чтобы лед все-таки был.