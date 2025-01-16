WMF включил Луну в список находящихся под угрозой культурных объектов

Всемирный фонд памятников (WMF) объявил о включении 25 объектов в список Всемирного мониторинга памятников 2025 года. В перечень вошли 24 объекта в 29 странах на 5 континентах, а также Луна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как говорится на сайте фонда, решение включить Луну связано с новой волной интереса человека к спутнику Земли. Отмечается, что на поверхности Луны осталось множество объектов культурного наследия: посадочный модуль, научные приборы, памятные предметы, отпечаток ботинка первого космонавта на Луне Нила Армстронга и др. Все эти объекты, по мнению WMF, могут быть уничтожены с целью создания сувениров, в рамках «эксплуататорских посещений» или «разграблены частными лунными исследователями».

Фонд подчеркнул, что сейчас не существует специального международного соглашения о защите наследия Луны. Он заявил о намерении повысить знания общественности о культурных объектах Луны и ее значении для мировых культур. «Пропаганда международной структуры, основанной на взаимном уважении и защите лунного наследия, может помочь гарантировать, что любое будущее посещение Луны не нанесет ущерба ни одному аспекту значимости Луны»,— сочли в WMF.

Помимо Луны в список WMF попали историческая городская застройка Газы, разрушенная из-за палестино-израильского конфликта, древний город Антакья в Турции, пострадавший при землетрясениях в стране в 2023 году, проложенная в Андах система мощеных горных дорог, часовня Сорбонны во Франции, монастыри долины реки Дрино в Албании и другие объекты.