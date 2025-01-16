Подсветка моста в Уфе обойдется в 79 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило договор на устройство архитектурно-художественного освещения моста через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева. Контракт заключен с ООО «Балтинжсервис», следует из сообщения на сайте госзакупок.

При начальной цене закупки 88,8 млн руб. подрядчик предложил выполнить работы за 79,1 млн руб. В конкурсе участвовали еще три компании, готовые исполнить контракт по ценам от 67 млн руб. до 87,1 млн руб.

Конкурс проводится на первый этап работ — проведение архитектурно-художественного освещения пояса моста со стороны Кировского района и опор моста. Работы необходимо завершить в течение 80 рабочих дней. Большую часть финансирования выделит бюджет Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре закупка была приостановлена УФАС по Башкирии из-за жалобы тюменского ООО «Торговый дом "Небесный свет"». По мнению заявителя, закупочная документация нарушает закон «О контрактной системе», так как не дает возможности четко идентифицировать объект закупки. Жалоба признана необоснованной.

ООО «Балтинжсервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Санкт-Петербурге в апреле 2013 года. Компания занимается благоустройством ландшафта. Владельцем является Павел Шуляр. В 2024 году предприятие заключило 19 госконтрактов на общую сумму 1,88 млрд руб. Выручка в 2023 году составила 1,19 млрд руб., чистая прибыль — 149,34 млн руб.

Майя Иванова