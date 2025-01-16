Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

Российская армия продвигается «на десятках направлений» в зоне военной операции, утверждает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, сейчас необходимости в проведении мобилизации в стране нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Картаполов заявил, что ежедневно около 1 тыс. человек приходят в военные комиссариаты и заключают контракт. «Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет. Мы продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно»,— сказал ТАСС депутат.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он заявил о ее окончании, но отдельный указ не подписывал. В рамках частичной мобилизации призвали 302,5 тыс. россиян.

Власти неоднократно уверяли, что потребности в новой мобилизации нет — в предыдущий раз об этом в ноябре говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны.