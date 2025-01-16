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Коммерсантъ FM
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«Еще одна фишка — наличие аварийных парашютов»

Дмитрий Гронский — о летающем автомобиле «ИФ-9»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о проекте дизайн-конструкторского бюро «Филатов».

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Фото: ДКБ «Филатов»

Фото: ДКБ «Филатов»

Фото: ДКБ «Филатов»

Фото: ДКБ «Филатов»

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Фото: ДКБ «Филатов»

Фото: ДКБ «Филатов»

Фото: ДКБ «Филатов»

Фото: ДКБ «Филатов»

Накануне одной из самых обсуждаемых у нас автомобильных новостей стало известие о грядущих в скором времени испытаниях прототипа летающего автомобиля отечественной конструкции. Изделие под индексом «ИФ-9» разработали в российском дизайн-конструкторском бюро «Филатов». Пока что летающий автомобиль или скорее квадрокоптер, способный ездить по обычным дорогам как машина, существует в виде модели масштаба 1:5.

Внешне это довольно ладная конструкция, в профиль напоминающая спортивное купе. Посадочных мест два, одно позади другого. Пилот и его пассажир должны забраться с помощью выдвижной подножки на сам кузов и попасть в салон, откинув стеклянный колпак. Когда автомобиль должен лететь, а не ехать, то из специальных отсеков по углам кузова, а скорее фюзеляжа, выдвигаются лучи с воздушными винтами. В отличие от, например, вашего дрона марки DJI, которым вы снимете захватывающие видео, лучи у «ИФ-9» выдвигаются в одной плоскости, а их лопасти довольно большие, что позволяет пользоваться всего четырьмя винтами — у аналогичных проектов их обычно больше. Все это работает, конечно же, на электричестве.

Еще одна фишка — наличие аварийных парашютов. Такие системы применяются на некоторых моделях малой авиации. При нештатной ситуации кабина-капсула выстреливает вверх с помощью пиропатронов, после чего открываются те самые парашюты. В момент приземления под капсулой срабатывает система гашения скорости для мягкой посадки. Такая технология будет эффективна даже на малых высотах, уверены разработчики.

Трудно сказать, насколько «ИФ-9» может «пригодиться в народном хозяйстве», как сказали бы в советское время. Тут скорее вопрос изобретательских приоритетов. Мы же помним, что конструкцию вертолета еще в XIX веке разрабатывал Павел Кузьминский, а в начале XX века реализовывал Игорь Сикорский. И парашюты тоже наша тема: считается, что ранцевый изобрел русский инженер Глеб Котельников.

Дмитрий Гронский

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