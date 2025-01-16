Два федеральных министра прилетят в Пермь до конца недели

Как стало известно «Ъ-Прикамье», анонсированный ранее местными СМИ визит в Пермь министра экономического развития Максима Решетникова и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова состоится до конца недели.

По словам источников «Ъ-Прикамье», знакомых с ситуацией, члены правительства посетят Пермский авиатехникум и научно-образовательный центр «Рациональное недропользование». В планах господина Решетникова также закрытые совещания в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

В минэкономразвития РФ подтвердили «Ъ-Прикамье» приезд Максима Решетникова. По данным источников, министры могут прибыть в Пермь в пятницу, 17 января.