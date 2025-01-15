Главные новости за 15 января. Ростов-на-Дону и область

В 2025 году в Ростове планируют построить и капитально отремонтировать десять школ. Кроме того, в городе откроют два новых детских сада.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объяснил, почему в городе еще не построена канатная работа. По его словам, проект не развивается в основном из-за отсутствия инвестора.

После вмешательства ростовской прокуратуры, Департамент архитектуры города отменил разрешение на строительство офисного центра в Ростове. Здание должны были построить на углу ул. Береговой и пр. Буденновского.

«Агентство по страхованию вкладов» не смогло продать право требования двух долгов «Донхлеббанка» на общую сумму в 2,8 млн руб. Суммарная стоимость обоих лотов оценивалась в 2,4 млн руб.

Арбитражный суд Ростовской области взыщет 900 тыс. руб. со столичной строительной компании «Эсгал» в пользу Молодежного театра донской столицы. Решение принято из-за нарушений при ремонте учреждения культуры.

В Таганроге демонтировали старинное здание на ул. Социалистическая, 160/2. Оно относится к деятельности «Русско-Бельгийского Общества».

В декабре 2024 года экспорт зерна из Ростовской области сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ростовский областной суд оставил без движения иск местных жителей по «Западной хорде» из-за ошибок, допущенных при оформлении. По мнению общественников, реализация проекта может привести к утрате жилья, уничтожению лесов и археологических памятников.

В Ростове полицейские задержали 43-летнего уроженца Дагестана. Он подозревается в пропаганде экстремизма, а также в незаконном хранении наркотиков и оружия.