Московских реставраторов оштрафовали за нарушения при ремонте Молодежного театра

Арбитражный суд Ростовской области принял решение взыскать 900 тыс. руб. с ООО «Эсгал» в пользу Муниципального автономного учреждения культуры «Ростовский-на-Дону академический молодежный театр» (МАУК «РАМТ») . Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Решение принято по требованию учреждения культуры, которое настаивало на взыскании с ООО неустойки за нарушения обязательств при выполнении договора подряда на ремонт здания театра.

В частности, 300 тыс. руб. были взысканы в качестве компенсации ущерба от дождя, который залил помещения театра летом прошлого года. Это произошло из-за того, что «Эсгал» не принял соответствующих защитных мер при ремонте крыши. Еще 300 тыс. руб. театр отсудил за нарушение «Эсгалом» сроков выполнения ремонтных работ, предусмотренных договором подряда. Кроме того, 300 тыс. руб. было взыскано с подрядчика за привлечение субподрядчика, не имевшего лицензии на работу с объектами культурного наследия, к которым относиться здание театра.

Договор между МАУК «РАМТ» и ООО «Эсгал» был заключен в марте 2024 года. В соответствии с договором подрядчик обязался выполнить работу по сохранению объекта культурного наследия федерального значения - провести реставрацию и приспособление для современного использования (капитальный ремонт) кровли «Здания Нахичеванского городского театра», расположенного в Ростове на пл. Свободы, дом № 3. Стоимость работ составила 28,1 млн руб., срок исполнения был установлен до 1 августа 2024 года.

ООО «Эсгал» зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Сергей Иванов