В 2025 году в Ростове откроют 10 школ и два детсада

В 2025 году в Ростове намерены построить и капитально отремонтировать 10 школ. Об этом глава администрации города сообщил на первой в этом году планерке, передает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

До конца года откроются школа № 116 с естественно-научным в мкр. Левобережном на 1100 мест, две школы в Суворовском мкр. на 1200 и 1600 мест, в одной из которых дети будут углубленно изучать с гуманитарные науки. В сообщении также упоминается школа №114 в мкр. Темерник на 1111 мест с уклоном в авиастроение, которую — по информации департамента ЖКХ — сдали еще в декабре прошлого года. В школе № 94 построят модульное здание на 400 мест.

К началу учебного года в сентябре завершится капремонт школ №92 и №101 в Советском и Ворошиловском районах Ростова. В 2025 году в городе появятся также два новых детских сада: на 200 мест по ул. Берберовской, 13 и на 65 мест по ул. Ларина, 45Б, капитально отремонтируют второй корпус детсада № 267 на 184 места.

Дмитрий Ковалевский