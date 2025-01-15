Ростовские полицейские задержали уроженца Дагестана по подозрению в экстремизме

В Ростове полицейские задержали 43-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в пропаганде экстремизма, а также в незаконном хранении наркотиков и оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Правоохранители заинтересовались гражданином в декабре прошлого года, когда выяснили, что он поддерживает взгляды экстремистского и запрещенного в России движения и, возможно, планирует совершить преступление. Во время обыска полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии обнаружили и изъяли у фигуранта пистолет и два свертка с наркотиками. Как позже показала экспертиза, в них находились N-метилэфедрон и марихуана общей массой более 4 грамм.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 228 (хранение запрещенных веществ) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Фигурант находится под подпиской о невыезде, следствие в отношении него продолжается, и его могут уличить в экстремизме.

Дмитрий Ковалевский