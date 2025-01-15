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В декабре экспорт зерна из Ростовской области упал в два раза

Из портов Ростовской области на экспорт в декабре 2024 года отправили 482 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В сравнении с последним месяцем 2023 года количество проданного зерна сократилось более чем в два раза — годом ранее регион экспортировал 1,08 млн т. продукции. Основными покупателями донского зерна стали Турция, Ливан, Египет и Марокко.

Общий объем вывезенной на продажу пшеницы за весь 2024 год пока не подсчитан. Однако ранее «Город N» писал о том, что в ноябре прошлого года регион отправил на экспорт 1,4 млн т. зерна, а за первые 10 месяцев прошлого года Ростовская область, по информации «Деловой газеты Юг», продала более 3 млн т. продовольственной пшеницы.

Дмитрий Ковалевский

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