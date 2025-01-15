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В Ростове нет канатной дороги из-за отсутствия инвестора и проблем выкупки земли

Проект строительства канатной дороги в Ростове не развивается в связи с проблемой выкупки земель и отсутствием инвестора. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, канатная дорога появится после освоения Театрального спуска и продления набережной. Сейчас срок реализации проекта и его окупаемость находятся под вопросом. Планируется, что цена билетов будет различаться для туристов и жителей Ростова.

«Документы все готовы. Проектирование всё завершено. Уже начались первые мероприятия по выкупу земельных участков», — сказал Алексей Логвиненко.

Для проекта будут выкупать земли от пл. Театральная до обрыва и от Богатяновского спуска до порта.

Ева Китаева

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