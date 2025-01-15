Суд оставил без движения иск ростовчан к городским властям по «Западной хорде»

Ростовский областной суд оставил без движения иск Игоря Тихоненко и других присоединившихся местных жителей о признании недействительными изменения в Генплан донской столицы, внесенные гордумой Ростова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Всего иск собрал 83 подписи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Иск был подан 26 декабря 2024 года к городским властям. В требовании речь идет о строительстве «Западной хорды». По информации издания 161.RU, общественники считают, что реализация проекта может привести к утрате жилья, уничтожению лесов и археологических памятников.

Иск был оставлен без движения из-за «недостатков, допущенных при оформлении». Вопрос о его принятии будет разрешен после устранения ошибок.

Длина «Западной хорды» составит более 12 км. Она является частью масштабного инфраструктурного проекта — Ростовского транспортного кольца. Предполагается, что общая протяженность которого будет составлять около 110 км. В состав РТК входит 12 автомобильных дорог, шесть — регионального и одна — местного.

Анна Анисова