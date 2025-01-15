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В Таганроге снесли старинное здание, связанное с Русско-Бельгийским Обществом

В Таганроге демонтировали старинное здание на ул. Социалистическая, 160/2, относящееся к деятельности «Русско-Бельгийского Общества». Об этом сообщает Объединение «МойФасад» в своем телеграм-канале.

Фото: Telegram-канад объединения «МойФасад»

Фото: Telegram-канад объединения «МойФасад»

Благодаря «Русско-Бельгийскому Обществу» в Таганроге в конце XIX века появились металлургический и котельный заводы. Всего к концу 2024 года в городе насчитывалось девять построек, имеющих отношение к деятельности промышленников-бельгийцев. Демонтированное здание было из них самым ценным с исторической точки зрения.

До постройки предприятий в здании проживал бельгиец Альберт Нев, один из основных акционеров и руководитель производств. Также дом связывают с приездом Фаины Раневской в Таганрог в мае 1950 года, здесь она останавливалась на несколько дней.

Ева Китаева

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