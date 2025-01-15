Военные парады 9 мая пройдут в Новороссийске и Севастополе

Министерство обороны РФ уточнило список городов, где состоятся парады в честь 80-й годовщины Победы. В список попали города-герои Новороссийск, Севастополь, Керчь, а также Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Тула, Смоленск и Мурманск, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, парады пройдут в 19 городах, где расположены штабы военных округов и флотов, включая Владивосток, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новочеркасск. Общий список насчитывает 27 муниципалитетов.

Как ранее сообщал министр обороны Андрей Белоусов, особое внимание уделят городам, сыгравшим ключевую роль в годы Великой Отечественной войны.

Анна Гречко