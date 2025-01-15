За Япончика — по всей строгости

К 21 году колонии строгого режима Мосгорсуд в заочном порядке приговорил вора в законе Илью Симонию (Махо). Именно он, по версии СКР, в 2009 году был организатором покушения на одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве криминальных лидеров Вячеслава Иванькова (Япончик). Получивший тяжелую рану «законник» Иваньков из-за последовавших осложнений спустя несколько месяцев скончался. На след Махо, успевшего уехать за границу, правоохранители вышли лишь в 2020 году, после того как задержали нескольких непосредственных участников преступления. Причиной покушения стал давний конфликт между двумя ворами в законе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вор в законе Илья Симония (Махо)

Фото: mzk1.ru Вор в законе Илья Симония (Махо)

Фото: mzk1.ru

Оглашение приговора в Мосгорсуде было скоротечным и заняло несколько минут. В зале, кроме председательствующего судьи и поддерживавшего обвинение представителя Генпрокуратуры России, присутствовали адвокат подсудимого Маргарита Хорева и представитель семьи погибшего Вячеслава Иванькова Сергей Котелевский. Суд вполне ожидаемо признал Илью Симонию виновным в убийстве, совершенном организованной группой по найму (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом обвинение в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ) с Махо было снято в связи с истечением срока давности.

В итоге «законнику» было назначено 19 лет колонии строгого режима, а с учетом неотбытого срока за наркотики — 21 год. В прениях прокуратура запрашивала 24,5 года.

После заседания адвокат по назначению Маргарита Хорева заверила, что «обязательно обжалует приговор», поскольку «подзащитный вины так и не признал». Зато адвокат семьи Вячеслава Иванькова Котелевский выразил «полное удовлетворение состоявшимся приговором». Впрочем, вероятность того, что скрывшийся за границей Махо окажется в российской колонии, является минимальной.

Как уже не раз рассказывал “Ъ”, покушение на Вячеслава Иванькова было совершено 28 июля 2009 года, когда он выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, в котором регулярно обедал и проводил деловые встречи. Япончик получил тяжелое ранение и умер от осложнений в больнице через несколько месяцев. По данным следствия, в преступлении принимали участие пятеро уроженцев Абхазии — осужденные в России на длительные сроки Каха Газзаев, Муртази Шадания и Джамбул Джанашия, а также успевшие скрыться на родине Нугзар Папава и Астамур Бутба (им наказание назначено заочно). Стрелял в «законника» из винтовки Бутба, который сейчас в Абхазии отбывает наказание за другое преступление.

Возбужденное после покушения уголовное дело впоследствии не раз приостанавливалось и возобновлялось. Определить же личность заказчика преступления оперативники и следователи смогли после того, как в 2020 году в Москве были задержаны Шадания, Газзаев и Джанашия. По ходу следствия Газзаев признал вину и дал показания на остальных фигурантов.

Махо в апреле 2020 года был заочно арестован Басманным судом столицы и объявлен в международный розыск. В конце ноября 2024 года его дело было передано на рассмотрение по существу в Мосгорсуд. Первое заседание состоялось в середине декабря, а всего их понадобилось провести три.

Причиной покушения на Вячеслава Иванькова следствие посчитало давний личный конфликт между двумя ворами в законе, который возник еще в то время, когда оба отбывали сроки в тулунской колонии.

По некоторым данным, часть заключенных, подстрекаемая Махо, долго не признавала за Вячеславом Иваньковым права руководить местными уголовниками. В свою очередь, Япончик настаивал на том, что Симония не может считаться вором в законе, в том числе и потому, что до первого своего ареста был членом ВЛКСМ. Впоследствии позицию Япончика в отношении Махо поддержал другой авторитетный лидер криминального мира Аслан Усоян (Дед Хасан). С тех пор Махо стал заклятым врагом Вячеслава Иванькова и, как считают правоохранители, так и не смог простить ему обиды.

Алексей Соковнин