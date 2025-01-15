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Коммерсантъ FM
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Гутерриш: человечество открыло «ящик Пандоры, полный бед»

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество открыло «ящик Пандоры, полный бед». Об этом дипломат заявил сегодня, 15 января, в ходе выступления перед Генассамблеей ООН, в котором изложил свои приоритеты на 2025 год.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Антониу Гутерриш

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Наши действия — или наше бездействие — открыли современный ящик Пандоры»,— сказал господин Гутерриш (цитата по AFP). Четырем проблемам он присвоил статус «угроз, которые могут нарушить все аспекты текущей повестки дня, а в худшем случае — подвергнуть угрозе само существование» человечества. К ним он отнес «неконтролируемые конфликты, безудержное неравенство, бушующий климатический кризис и вышедшие из-под контроля технологии». По словам генерального секретаря, решение этих проблем должно стать приоритетом для мирового сообщества на 2025 год.

Говоря о проблемах мира и прав человека, Антониу Гутерриш упомянул российско-украинский конфликт. «На Украине война продолжается уже четвертый год. Мы должны приложить все усилия для установления справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи»,— заявил глава ООН.

Анастасия Домбицкая

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