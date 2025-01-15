Самая большая выплата в стране

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве поручил усилить работу в части информирования о мерах поддержки участников СВО, а также сопровождению тех, кто принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и пойти выполнять боевые задачи в зоне СВО. Они гарантированно получат 4 млн руб., включая 3,6 млн руб. из бюджета региона. Такая единовременная выплата установлена до 1 февраля 2025 года. На данный момент она является максимальной среди всех регионов России.

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Как было отмечено на оперативном совещании, многие жители других регионов хотят выполнять задачи СВО, заключив контракт именно от Самарской области. «У нас очень много запросов от людей из других субъектов, которые знают, что наши подразделения одни из самых сильных, хотят приехать в Самару, пойти выполнять задачи, подписав контракт от Самарской области. Эту возможность нужно дать, обеспечить ее правильным образом, создать все условия»,— обратился глава региона к участникам совещания.

Всем принявших решение заключить контракт с Минобороны РФ в течение девяти месяцев будет также дополнительно выплачиваться по 50 тыс. руб. дополнительно к выплатам Минобороны России. За первый год службы можно заработать 7 млн руб. В Самарской области также действуют иные финансовые и нефинансовые меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На данный момент таковых 44.

Руководитель области обозначил главный приоритет работы. «Уважаемые коллеги главы, я напоминаю, что такого рода информационное сопровождение и методологическая работа по принятию исчерпывающих мер обеспечения наших защитников Отечества и их семей, участников, героев СВО, выполнение тех внутренних задач, которые мы себе поставили сами, являются приоритетом номер один. И мы с вами в этом году без каких-либо поблажек так живем»,— отметил господин Федорищев.

Глава региона также напомнил чиновникам об ответственности за выполнение поставленной задачи: «Знаю, что вы достаточно серьезно настроены. Но если не справляешься, будет другая работа. То же самое касается моих коллег в Правительстве, в первую очередь министерства, которое обеспечивает эту работу, исполняющего обязанности министра»,— добавил губернатор.

Евгений Чернов