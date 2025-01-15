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обновлено 16:07

Осужденному вице-премьеру Прикамья предоставили отсрочку от наказания

Суд удовлетворил ходатайство бывшего вице-премьера правительства Пермского края Елены Лопаевой о предоставлении отсрочки отбывания наказания.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Напомним, в январе 2024 года Ленинский суд Перми признал госпожу Лопаеву виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век». Ей назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб.

В мае 2024 года госпожа Лопаева просила отсрочить наказание до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста. Мотовилихинский, а затем и Пермский краевой суды в удовлетворении ходатайства отказали. В жалобе она указывала на нарушения предыдущими инстанциями норм материального права. В итоге судебные акты первой и апелляционной инстанций были отменены. Ходатайство об отсрочке наказания было рассмотрено вновь.

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