Антонов: заявления Трампа о Гренландии и Канаде требуют серьезного внимания

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Ъ» заявил, что «радикальные идеи» избранного президента США Дональда Трампа о переустройстве границ Соединенных Штатов требуют «самого серьезного внимания и осмысления». Так он прокомментировал заявления республиканца о необходимости присоединить к США Канаду и Гренландию. Анатолий Антонов подобные предложения расценил как «открытые территориальные притязания одного члена НАТО к другому».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Слова Дональда Трампа — дополнительное подтверждение важности юридически обязывающих гарантий безопасности для всех государств, необходимость реализации принципа равной неделимой безопасности больших и маленьких стран, а не только членов ''элитарных'' военных союзов, таких как НАТО»,— сказал Анатолий Антонов. «Речь идет об изменении стратегического ландшафта. По сути, США намереваются продолжить линию на создание некой модели мира через силовое, экономическое и политическое давление и доминирование»,— добавил он.

Бывший российский посол посоветовал европейским странам задуматься, готовы ли они принять ситуацию, в которой «США попытаются еще больше зацементировать свою доминирующую роль в решении всех принципиальных вопросов внешней политики старой Европы». При этом пока, отметил Анатолий Антонов, реакция европейских политиков на заявления Дональда Трампа «вялая».

Подробнее читайте в интервью «Ъ».

Лусине Баласян