МЭА понизило прогноз по мировым поставкам нефти в 2025 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз предложения нефти в мире на 2025 год. В декабре МЭА ожидало, что мировые поставки нефти вырастут на 1,94 млн баррелей в сутки (б/с). Теперь же агентство прогнозирует увеличение на 1,8 млн б/с. Таким образом, по новому прогнозу, мировые поставки нефти в 2025 году составят 104,7 млн б/с, что на 1,7% выше оценки за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу, в четвертом квартале прошлого года был отмечен увеличившийся спрос на нефть — он составил 1,5 млн б/с. Это стало максимумом с четвертого квартала 2023 года. По мнению МЭА, к росту потребления привели снижение цен на топливо, похолодание в Северном полушарии и обильные запасы нефтехимического сырья.

По оценкам экспертов, в декабре мировые поставки нефти выросли на 20 тыс. б/с, до 103,5 млн б/с. Это на 390 тыс. б/с больше, чем в предыдущем году. В числе повлиявших на это факторов эксперты называют увеличение добычи африканскими странами-производителями, входящими в ОПЕК+.

В агентстве заявили, что российский экспорт в прошлом месяце снизился на 40 тыс. б/с, до 7,33 млн б/с. Уточняется, что падение поставок сырой нефти на 250 тыс. б/с было в основном компенсировано наращиванием отгрузок нефтепродуктов. Экспортные доходы страны выросли на $0,41 млрд, до $15,1 млрд на фоне роста цен на нефть.

Подробнее о российском нефтяном секторе — в материале «Ъ» «Суда нагрузили санкциями».