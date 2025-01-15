Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как применялся механизм концессии в 1920-е годы

В 1924 году СССР получил 311 концессионных предложений от компаний и частных лиц из разных стран, прежде всего из Германии, Англии, США и Франции. Заключено в тот год было лишь 12 концессионных договоров. В 1926 году в Главконцеском поступило уже более 1,5 тыс. предложений.

Прибыль, которую могло принести производство в советской России, перекрывала все сложности, страхи и риски.

В 1921 году было заключено соглашение с компанией «Большое Северное Телеграфное Общество» (БСТО). Концессия получила право эксплуатации кабелей и станций, обеспечивающих телеграфное сообщение Северной Европы с Японией и Китаем. Закрыта в 1938 году.

Датская компания БСТО работала на концессионных условиях и ранее, еще в царской России, с 1869

года занималась прокладкой подводной телеграфной линии.

В 1923 году немецкая компания Junkers подписала договор и получила в концессию завод «Руссо-Балт» (на 30 лет). Компания обязалась наладить выпуск 300 самолетов и 450 авиадвигателей в год и получила под это в 1922 году аванс в размере 1,4 млн руб., а также первую часть ссуды в 40 млн марок. За три года компания создала около 100 самолетов. В 1927 году концессию закрыли.

В 1925 году (после установления дипотношений с Токио) японские компании заключили концессионные договоры с советским правительством на добычу угля и нефти на Северном Сахалине сроком на 45 лет. Концессии работали до 1944 года.

В 1925 году было заключено соглашение с компанией Lena Goldfields, созданной еще в 1908 году для добычи золота. В 1925 году правительство СССР дает английской концессии право на добычу золота и металлов в Сибири сроком до 50 лет. В 1929 году на предприятиях концессии прошли обыски и аресты. После этого компания отозвала всех иностранных служащих и выдвинула иск к советскому правительству на 13 млн. В 1934 года был утвержден разрыв концессионного соглашения.

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...