Как применялся механизм концессии в 1920-е годы

В 1924 году СССР получил 311 концессионных предложений от компаний и частных лиц из разных стран, прежде всего из Германии, Англии, США и Франции. Заключено в тот год было лишь 12 концессионных договоров. В 1926 году в Главконцеском поступило уже более 1,5 тыс. предложений.

Прибыль, которую могло принести производство в советской России, перекрывала все сложности, страхи и риски.

В 1921 году было заключено соглашение с компанией «Большое Северное Телеграфное Общество» (БСТО). Концессия получила право эксплуатации кабелей и станций, обеспечивающих телеграфное сообщение Северной Европы с Японией и Китаем. Закрыта в 1938 году.

Датская компания БСТО работала на концессионных условиях и ранее, еще в царской России, с 1869

года занималась прокладкой подводной телеграфной линии.

В 1923 году немецкая компания Junkers подписала договор и получила в концессию завод «Руссо-Балт» (на 30 лет). Компания обязалась наладить выпуск 300 самолетов и 450 авиадвигателей в год и получила под это в 1922 году аванс в размере 1,4 млн руб., а также первую часть ссуды в 40 млн марок. За три года компания создала около 100 самолетов. В 1927 году концессию закрыли.

В 1925 году (после установления дипотношений с Токио) японские компании заключили концессионные договоры с советским правительством на добычу угля и нефти на Северном Сахалине сроком на 45 лет. Концессии работали до 1944 года.

В 1925 году было заключено соглашение с компанией Lena Goldfields, созданной еще в 1908 году для добычи золота. В 1925 году правительство СССР дает английской концессии право на добычу золота и металлов в Сибири сроком до 50 лет. В 1929 году на предприятиях концессии прошли обыски и аресты. После этого компания отозвала всех иностранных служащих и выдвинула иск к советскому правительству на 13 млн. В 1934 года был утвержден разрыв концессионного соглашения.