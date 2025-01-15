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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке угонщик джипа попытался въехать в храм

Во Владивостоке 37-летний мужчина угнал автомобиль Land Rover Discovery , после чего пытался въехать на нем в Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный на центральной площади города. В результате инцидента никто не пострадал.

Как следует из размещенных в соцсетях видеозаписей, автомобиль въехал на крыльцо православного собора, а когда к джипу подошел сотрудник полиции, угонщик протаранил автомобиль ДПС и попытался скрыться. В ходе погони Land Rover задел пассажирский автобус и снес несколько шлагбаумов. Позднее сотрудники полиции задержали мужчину в районе дома №41 по ул. Светланской.

По данным прокуратуры Приморья, житель Хабаровска угнал автомобиль на ул. Русской во Владивостоке. Действия угонщика надзорное ведомство характеризует как «грубо нарушающие общественный порядок и проявляющие явное неуважение к обществу».

Ведется доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мотивы действия злоумышленника пока не называются.

Алексей Чернышев, Владивосток

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