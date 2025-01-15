СКР расследовал за год 140 тысяч преступлений

В 2024 году следователями Следственного комитета России (СКР) направлено в суды 87,8 тыс. уголовных дел, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Об этом в ведомстве сообщили сегодня, в 14-ю годовщину создания комитета.

В рамках этих дел расследовано 140 тыс. преступлений, из них 77,2 тыс.— тяжкие и особо тяжкие, что на 8% больше, чем в 2023 году. Среди них более 7,2 тыс. раскрытых убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 2614 изнасилований и 5913 фактов насильственных действий сексуального характера.

Также за первые 11 месяцев 2024 года направлены в суд дела о 5917 преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами. По ним к уголовной ответственности привлечено 97 тыс. граждан.

В СКР также сообщили, что начиная с 2014 года возбуждено свыше 6 тыс. уголовных дел в отношении более 1200 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, ее силовых структур, членов националистических объединений и наемников. За преступления против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности уже осуждено почти 500 участников украинских вооруженных формирований, в том числе иностранных наемников. 60 фигурантов осуждены на пожизненное лишение свободы.

Александр Александров