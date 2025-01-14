Атака БПЛА, возвращение имущества Маркелова и 14 млрд на поддержку АПК

В Татарстане дважды сообщали об опасности атаки беспилотными воздушными судами. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. МЧС России объявило об отмене угрозы в 12:21.

Под Казанью в 5:20 после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы ликвидировали последствия пожара.

Три здания, конфискованные у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, передали в собственность республики. Ранее здания находились в федеральной собственности. Решение о передаче приняли после обращения главы Марий Эл Юрия Зайцева к президенту России Владимиру Путину в ноябре 2023 года.

В 2025 году в Татарстане выделят 14,2 млрд руб. на поддержку агропромышленного комплекса. Финансирование осуществят по 84 направлениям. Среди наиболее востребованных мер поддержки сохранятся субсидии на минеральные удобрения, приобретение сельхозтехники и др.

Вахитовский суд Казани отказал в принятии ходатайства бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Решение об отказе вынесли 10 января.

В 2024 году в Татарстане направили почти 47 млрд руб. на реализацию 14 нацпроектов. Больше всего денежных средств было выделено на национальный проект «Безопасные качественные дороги» (20,96 млрд руб.). В 2025–2027 годах в республике планируют направить более 145,5 млрд руб. на реализацию нацпроектов.

Банк России выпустит памятную серебряную монету к 200-летию со дня рождения ученого-просветителя Каюма Насыри. Тираж памятной монеты составит 3 тыс. штук. На оборотной стороне будет портрет Каюма Насыри и изображение столика на фоне книжных полок.

На станции метро «Кремлевская» в Казани на рельсы упал мужчина. Машинист применил экстренное торможение, пассажир метрополитена остался жив. В результате происшествия произошла задержка движения поездов на 9 минут.

Диана Соловьёва